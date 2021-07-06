Сегодня на столичной улице Панченко произошло ДТП: женщина попала под колеса троллейбуса и была госпитализирована. Об этом сообщается в Telegram-канале ГАИ Минска.
Иллюстративное фото
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. На месте аварии работают сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г. Минску.
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В Минске женщина попала под троллейбус
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