В Минске женщина попала под колеса авто на пешеходном переходе

ДТП случилось на столичной улице Семеняко.По предварительной информации, 18 ноября около 17 часов 40 минут 53-летний мужчина, будучи за рулем автомобиля "Ниссан", двигался по улице Маршала Лосика со стороны улицы Мачульского и при повороте направо, на улицу Юрия Семеняко, совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.Пострадавшую госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, по данному факту начата проверка.ГАИ напоминает, что водители обязаны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома