На столичной улице Кропоткина сегодня произошло ДТП: женщина на самокате попала под колеса автомобиля Renault одного из сервисов такси. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
Предварительно установлено, что 30 июня примерно в 10:30 Renault двигался по ул. Кропоткина в направлении ул. Кульман, в районе дома № 8 сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
37-летняя жительница столицы с травмами была госпитализирована в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске женщина на самокате попала под колеса такси
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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