В Минске женщина на самокате попала под колеса такси

Предварительно установлено, что 30 июня примерно в 10:30 Renault двигался по ул. Кропоткина в направлении ул. Кульман, в районе дома № 8 сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.37-летняя жительница столицы с травмами была госпитализирована в медучреждение.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома