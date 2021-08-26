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  2. В Минске легковушка сбила женщину на электросамокате

В Минске легковушка сбила женщину на электросамокате

Авария произошла в четверг, 26 августа, около 12:35. 

Фото: БЕЛТА

– По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet 2000 года рождения двигался по ул. Кальварийской со стороны ул. Гусовского в направлении пр. Пушкина. При повороте на ул. Ольшевского он наехал на 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате, – рассказал sb.by начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай. 

Женщина с травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Задержки движения транспортных средств не было. 
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