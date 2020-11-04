В Минске завершено расследование уголовного дела об избиении пенсионера

В Минске на улице Д. Сердича неизвестный избил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Инцидент произошло днем 27 сентября. Нападавшим оказался 51-летний мужчина, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает потерпевший, мужчина наносил удары и неоднократно высказывал свое мнение о происходящем в стране. Прохожие сняли нападение на мобильное устройство, пресекли противоправные действия мужчины и вызвали скорую помощь.
Сотрудникам милиции удалось установить и задержать подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления. В ходе допроса мужчина рассказал, что причиной его поступка стал алкоголь.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Видео: Telegram-канал Следственного комитета.
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