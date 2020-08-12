В Минске завершается реконструкция здания для единой службы занятости

, – сказала Татьяна Кудевич.Услуги службы занятости доступны по трем адресам соответствующих отделов: на улице Якуба Коласа, 69, проспекте Любимова, 14, улице Щербакова, 32, а также в самом управлении занятости населения на проспекте Независимости, 113. Появление единой службы позволит централизованно помогать людям с трудоустройством. Речь как о поиске постоянного места работы, так и о временной занятости, переобучении, консультациях. Здесь же будут проводиться традиционные мини-ярмарки вакансий, дни предприятий. Граждане смогут и самостоятельно искать подходящие предложения из банка вакансий в оборудованном компьютерном зале.Новое здание не только удобно расположено и имеет достаточно парковочных мест на прилегающей территории, но еще и переоборудовано так, чтобы маломобильные люди без препятствий могли добраться до службы занятости и перемещаться внутри.