Единая городская служба занятости Минска разместится в помещениях бывшего детского сада на улице Берестянской. Сейчас завершается реконструкция здания, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.
"Планируется открытие после реконструкции помещений для единой службы занятости. Объект готовится к сдаче. Точные сроки пока указать не можем", – сказала Татьяна Кудевич.
Услуги службы занятости доступны по трем адресам соответствующих отделов: на улице Якуба Коласа, 69, проспекте Любимова, 14, улице Щербакова, 32, а также в самом управлении занятости населения на проспекте Независимости, 113. Появление единой службы позволит централизованно помогать людям с трудоустройством. Речь как о поиске постоянного места работы, так и о временной занятости, переобучении, консультациях. Здесь же будут проводиться традиционные мини-ярмарки вакансий, дни предприятий. Граждане смогут и самостоятельно искать подходящие предложения из банка вакансий в оборудованном компьютерном зале.
Новое здание не только удобно расположено и имеет достаточно парковочных мест на прилегающей территории, но еще и переоборудовано так, чтобы маломобильные люди без препятствий могли добраться до службы занятости и перемещаться внутри.
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В Минске завершается реконструкция здания для единой службы занятости
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Фото: Сергей ЛОЗЮК