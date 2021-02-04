В целях устранения последствий сильного снегопада и предупреждения травмирования людей в столице коммунальные службы использовали 700 единиц техники и 780 уборщиков территорий, передает БЕЛТА.
– Синоптики предупреждали об обильном снегопаде, поэтому уже утром в городе работало 630 единиц техники для очистки и обработки дорог, площадей и мест отдыха, а также 700 уборщиков территорий для уборки снега на посадочных площадках и пешеходных переходах. Сейчас количество работающих машин и людей в городе увеличилось, потому что снегопад стал интенсивнее. На данный момент на улицы вывели 700 единиц техники и 780 уборщиков территорий, – сообщил заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.
Вместе с тем заместитель генерального директора подчеркнул, что при необходимости для уборки улиц Минска от снега коммунальщики будут использовать дополнительные технические и человеческие ресурсы.
Фото: БЕЛТА
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В Минске задействовано 700 единиц спецтехники для устранения последствий снегопада
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