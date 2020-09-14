В Минске 13 сентября на улица Тихой агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОНа, поврежден служебный транспорт, сообщается в Telegram-канале официального представителя Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой.
Неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «ОСА». Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый.
Второму «змагару» 26 лет. Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать «как там изнутри». После задержания его пыл заметно поугас.
Однако невнятные отсылки к провокаторам и раскаяние перед камерой не освобождают от ответственности.
Действиям всех задержанных будет дана правовая оценка. Ущерб, причиненный во время беспорядков, ляжет на виновников происшествия.
Видео: МВД
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В Минске задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОНа
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