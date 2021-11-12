В Минске задержаны трое распространителей марихуаны

Во время отработки лиц, которые могут быть причастны к распространению наркотиков, задержали 35-летнего жителя столицы, у которого при себе обнаружено и изъято около 1 г марихуаны.Подозреваемый рассказал, что приобрел вещество у незнакомой минчанки. В этот же день оперативники задержали 37-летнюю сбытчицу. По ее месту жительства милиционеры обнаружили 5 г марихуаны. Женщина призналась, что более крупную партию поместила в трехлитровую банку и спрятала в лесополосе. Общий вес изъятого наркотика составил 105 г.При проведении дальнейших оперативных мероприятий вечером этого же дня сотрудники наркоконтроля задержали еще одного фигуранта – 34-летнего минчанина, у которого с собой было 1,5 г марихуаны.Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.