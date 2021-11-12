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В Минске задержаны трое распространителей марихуаны

Столичные оперативники при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали двух мужчин и женщину за распространение наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".
Во время отработки лиц, которые могут быть причастны к распространению наркотиков, задержали 35-летнего жителя столицы, у которого при себе обнаружено и изъято около 1 г марихуаны. 

Подозреваемый рассказал, что приобрел вещество у незнакомой минчанки. В этот же день оперативники задержали 37-летнюю сбытчицу. По ее месту жительства милиционеры обнаружили 5 г марихуаны. Женщина призналась, что более крупную партию поместила в трехлитровую банку и спрятала в лесополосе. Общий вес изъятого наркотика составил 105 г.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий вечером этого же дня сотрудники наркоконтроля задержали еще одного фигуранта – 34-летнего минчанина, у которого с собой было 1,5 г марихуаны.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. 
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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