В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей

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В воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней.Подельники встретились на улице Сердича, где их и задержали. В авто идейного вдохновителя были обнаружены петарды, шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников.При изучении содержимого телефона главного фигуранта выяснилось, что он участник массовых беспорядков. В дни после выборов находился на баррикадах в районе метро "Пушкинская" и сам их возводил, организовывал и подбадривал правонарушителей, а процесс снимал на видео.Известно, что идейный вдохновитель погромов судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками.Сейчас все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.Видео: МВД