Сотрудникам ГУБОПиК МВД поступила информация, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в столице, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников. При этом не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на сотрудников милиции. Также мужчина скупал пиротехнику и дымовые шашки, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
В воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней.
Подельники встретились на улице Сердича, где их и задержали. В авто идейного вдохновителя были обнаружены петарды, шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников.
При изучении содержимого телефона главного фигуранта выяснилось, что он участник массовых беспорядков. В дни после выборов находился на баррикадах в районе метро "Пушкинская" и сам их возводил, организовывал и подбадривал правонарушителей, а процесс снимал на видео.
Известно, что идейный вдохновитель погромов судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками.
Сейчас все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
Видео: МВД
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В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей
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