Были задержаны трое столичных жителей, которые подозреваются в краже велосипедов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".
– Подельники работали порознь, но действовали по одному сценарию. Они проникали в подъезды жилых домов Минска и похищали велосипеды, стоявшие на лестничных площадках. "Добычу" сбывали в ломбардах, – прокомментировали в столичной милиции.
К настоящему моменту установлена причастность 36-летнего мужчины к хищению не менее восьми велосипедов и двум кражам из авто. На счету у другого 31-летнего задержанного – шесть двухколесных транспортных средств и кража мобильного телефона.
К слову, в городе недавно был задержан еще один вор – 37-летний ранее судимый за имущественные преступления житель столицы. Он также похитил велосипед из подъезда и намеревался продать его через интернет.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела.
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В Минске задержаны мужчины, похитившие 15 велосипедов
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