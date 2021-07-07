В Минске задержаны мужчины, похитившие 15 велосипедов

– прокомментировали в столичной милиции.К настоящему моменту установлена причастность 36-летнего мужчины к хищению не менее восьми велосипедов и двум кражам из авто. На счету у другого 31-летнего задержанного – шесть двухколесных транспортных средств и кража мобильного телефона.К слову, в городе недавно был задержан еще один вор – 37-летний ранее судимый за имущественные преступления житель столицы. Он также похитил велосипед из подъезда и намеревался продать его через интернет.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела.