В Минске задержана 17-летняя учащаяся колледжа за распространение наркотиков

23 августа оперативники ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД Минска задержали 17-летнюю учащуюся колледжа технологии и дизайна легкой промышленности за распространение наркотиков.
В июне этого года девушке в соцсети поступило предложение заработать. Так она стала курьером в магазине по продаже наркотиков. На территории столицы несовершеннолетняя делала закладки с особо опасным психоактивным веществом. Противоправной деятельностью минчанка занималась два месяца. Когда она забирала очередную партию из условленного места, ее задержали оперативники.
Подозреваемая призналась, что понимала, чем ей может грозить такой заработок, но очень хотела не зависеть от матери и иметь собственные деньги.
В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. У нее изъяли 66 граммов пара-метилэфедрона, что считается особо крупной партией. Санкция вменяемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
– Несмотря на то что с детьми всех возрастов ведется активная профилактическая работа, молодые люди все равно идут на сомнительные авантюры. Причем подобные преступления, по статистике, чаще совершают подростки, которые ранее не попадали в поле зрения милиции. Они сами не злоупотребляют алкоголем или наркотиками, не допускали правонарушений. Виной всему становится желание заработать быстро и много. Потом они, конечно, понимают, что занимаются противозаконной деятельностью, но огромные деньги затуманивают их разум. Поэтому будем стараться еще глубже вникать в проблемы подростков, учитывать их интересы при планировании профилактических мероприятий. Думаю, надо помогать несовершеннолетним в поиске достойных предложений по подработке: позитивное желание детей стать чуть самостоятельнее следует поддерживать, – пояснил начальник ИДН Фрунзенского РУВД столицы Александр Черняк.
Оперативники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми пояснили, что любой из свертков, найденных у подростка, мог стать причиной сильнейшего отравления наркотиками или даже смерти другого человека. При этом они подчеркнули, что сама девушка не употребляла психоактивные вещества. Милиционеры считают, что о таких случаях нужно говорить. И обязательно на понятном для подростков языке.
К слову, в рамках месячника правовых знаний сотрудники ОНиПТЛ и ИДН Фрунзенского РУВД Минска провели с учащимися колледжа технологии и дизайна легкой промышленности беседу о вреде наркотиков и ответственности за незаконные действия с психоактивными веществами.