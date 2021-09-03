В Минске задержана 17-летняя учащаяся колледжа за распространение наркотиков

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В июне этого года девушке в соцсети поступило предложение заработать. Так она стала курьером в магазине по продаже наркотиков. На территории столицы несовершеннолетняя делала закладки с особо опасным психоактивным веществом. Противоправной деятельностью минчанка занималась два месяца. Когда она забирала очередную партию из условленного места, ее задержали оперативники.Подозреваемая призналась, что понимала, чем ей может грозить такой заработок, но очень хотела не зависеть от матери и иметь собственные деньги.В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. У нее изъяли 66 граммов пара-метилэфедрона, что считается особо крупной партией. Санкция вменяемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.– пояснилОперативники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми пояснили, что любой из свертков, найденных у подростка, мог стать причиной сильнейшего отравления наркотиками или даже смерти другого человека. При этом они подчеркнули, что сама девушка не употребляла психоактивные вещества. Милиционеры считают, что о таких случаях нужно говорить. И обязательно на понятном для подростков языке.К слову, в рамках месячника правовых знаний сотрудники ОНиПТЛ и ИДН Фрунзенского РУВД Минска провели с учащимися колледжа технологии и дизайна легкой промышленности беседу о вреде наркотиков и ответственности за незаконные действия с психоактивными веществами.