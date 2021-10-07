В Минске задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину

Следствием установлено, что 30 сентября текущего года около 11 часов 40 минут 29-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, двигался задним ходом по внутренней территории одного из предприятий Минска и совершил наезд на женщину, которая была в тот момент на проезжей части.В результате аварии 38-летняя женщина получила множество травм. Ее госпитализировали.Известно, что в момент происшествия водитель Lada находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,56 промилле.Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о данном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7, или по телефонам: (8-017) 389-55-55 и (8-033) 333-67-19.