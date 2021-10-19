В Минске задержан насильник

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– рассказал sb.byНо на этом он не остановился. Спустя несколько дней в подъезде другой многоэтажки столицы произошел аналогичный случай.– добавил он.Милиционеры установили личность нападавшего – им оказался 45-летний минчанин. Известно, что он в феврале этого года освободился из мест лишения свободы. Ранее был не раз судим за разбои, хулиганства и изнасилования.Мужчина задержан. Правоохранители проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений в Минске. Возбуждено уголовное дело.