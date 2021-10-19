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В Минске задержан насильник

Столичные правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании. 

Фото из архива

– 29 сентября в милицию обратилась 17-летняя жительница столицы, которая рассказала, что неизвестный мужчина в отношении нее пытался совершить действия сексуального характера. Девушка рассказала, что мужчина зашел в подъезд вслед за ней. На лестничной площадке, закрыв ей рот рукой, намеревался изнасиловать. К счастью, минчанка смогла вырваться и убежать, – рассказал sb.by  замначальника отдела уголовного розыска Советского РУВД г. Минска Дмитрий Наумов. 

Но на этом он не остановился. Спустя несколько дней в подъезде другой многоэтажки столицы произошел аналогичный случай.

– В подъезде другого многоквартирного дома он напал на двадцатилетнюю девушку. Она рассказала милиционерам подробности того вечера. В подъезд вместе с ней зашел неизвестный мужчина. Он побежал за ней по лестнице, догнал, после чего совершил насильственные действия сексуального характера, – добавил он. 

Милиционеры установили личность нападавшего – им оказался 45-летний минчанин. Известно, что он в феврале этого года освободился из мест лишения свободы. Ранее был не раз судим за разбои, хулиганства и изнасилования. 

Мужчина задержан. Правоохранители проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений в Минске. Возбуждено уголовное дело.  
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Фото: Алексей МАТЮШ
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