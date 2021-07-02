В Минске задержан мужчина, ударивший контролера

29 июня милиция получила информацию о том, что пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил в грудь контролера общественного транспорта и скрылся. На место инцидента выехали сотрудники милиции.– уточнили в ГУВД.Сотрудники милиции задержали жителя Минска. Мужчину нашли в одном из дворов района. При доставлении в районное управление, задержанный повредил стекло в салоне служебной машины.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.