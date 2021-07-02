Мужчина, совершивший хулиганские действия, задержан в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.
29 июня милиция получила информацию о том, что пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил в грудь контролера общественного транспорта и скрылся. На место инцидента выехали сотрудники милиции.
– Установлено, что 31-летний минчанин передвигался на общественном транспорте без проездного документа. В момент, когда в автобус зашли контролеры, мужчина толкнул работника и вышел на остановке, – уточнили в ГУВД.
Сотрудники милиции задержали жителя Минска. Мужчину нашли в одном из дворов района. При доставлении в районное управление, задержанный повредил стекло в салоне служебной машины.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Опубликовано:
1490
В Минске задержан мужчина, ударивший контролера
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter