В Минске задержали вора-гастролера, который числился в межгосударственном розыске

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Оперативники минской и могилевской милиции установили 27-летнего иностранца, который подозревается в серийных кражах из торговых центров Беларуси.Мужчину задержали в столице после очередного хищения. Он воспользовался тем, что продавец отвлекся, и похитил с витрины акустическую колонку и два нетбука на общую сумму свыше 6,4 тыс. рублей. В ювелирном магазине подозреваемый с помощью беседы отвлек работника и украл золотое кольцо стоимостью более тысячи рублей.Параллельно установлена причастность задержанного к двум подобным эпизодам в Минске и к четырем – в Могилеве. С его слов, на деньги, вырученные от продажи похищенного, он планировал вернуться домой, в Армению.Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовные дела за кражи. В России он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.Фигурант находится в межгосрозыске за уклонение от воинской службы на родине и хищения в России.Видео МВД