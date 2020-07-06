В Минске задержали серийного велосипедного вора

Сотрудниками Партизанского РУВД столицы задержан минчанин, который подозревается в серии краж велосипедов.





С заявлением в милицию обратились жильцы домов на улице Карвата, у которых из подъездов были украдены велосипеды, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В результате правоохранителями была установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний минчанин, который ранее уже попадал в поле зрения милиции за совершение имущественного преступления.

Молодой человек живет неподалеку от места преступления. В подъезды он проникал, набирая наугад жильцов и представляясь соседом.

Задержанный признался, что обошел несколько подъездов многоэтажек на улице Карвата. Всего на его счету пять украденных велосипедов на общую сумму 2900 рублей.

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Материалы переданы в СК.