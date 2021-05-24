В Минске задержали 23-летнего наркодилера

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Сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска совместно с коллегами из Департамента охраны Октябрьского района задержали 23-летнего минчанина, который на территории Октябрьского района распространял наркотики.Подозреваемого задержали как раз в тот момент, когда он раскладывал партию закладок. При себе у парня обнаружили пять свертков по 2 грамма с наркотиком, содержащим в своем составе психотропное вещество мефедрон. В телефоне задержанного милиционеры обнаружили также информацию о местонахождении других закладок в этом же районе. Общий вес изъятого вещества составил 52 грамма.Установлено, что минчанин работал на интернет-магазин, посредством которого получал уже расфасованные крупные партии наркотика по 30 свертков весом 2 грамма каждый. Далее от куратора интернет-магазина он получал указания, где именно размещать тайники с наркотиками. По информации оперативников, парень успел поработать в роли закладчика около трех дней.Известно, что ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям молодого человека дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.Видео ГУВД Мингорисполкома