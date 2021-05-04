В последние сутки в столице наблюдался сильный ветер, его порывы достигали 15–20 м/с. Было зафиксировано десять случаев падения деревьев. Пострадавших нет. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
В ведомстве пояснили, что из-за ветра скоростью до 22 м/с была повреждена кровля двух жилых домов и сельхозстроения в Витебской, Гродненской и Могилевской областях.
Всего же в течение суток по стране было зафиксировано 47 случаев падения деревьев: на Брестчине (10), в Витебской (3), Гомельской (2), Минской (19), Могилевской (3) областях и столице (10), в результате которых были повреждены два легковых автомобиля. Спасатели и сотрудники других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Сейчас осуществляются восстановительные работы.
Фото МЧС
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В Минске за сутки зафиксировано 10 случаев падения деревьев
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