В Минске за распространение психотропов задержан студент вуза

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Задержанный рассказал, что примерно полгода делал закладки в Минске и его окрестностях.Его задержали во время раскладки очередной партии запрещенного вещества. При себе у курьера оперативники обнаружили два пакетика с марихуаной общей массой 3 г. В последующем в лесном массиве Минского района обнаружено и изъято 28 закладок с особо опасным психотропным веществом мефедроном массой около 150 г.Известно, что ранее молодой человек в поле зрения милиции не попадал.Следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.Видео ГУВД Мингорисполкома