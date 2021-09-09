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  2. В Минске за распространение психотропов задержан студент вуза

В Минске за распространение психотропов задержан студент вуза

Столичные оперативники задержали 18-летнего студента одного из вузов Минска. Юноша работал наркокурьером в интернет-магазине. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале "Милиция Минска".

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Задержанный рассказал, что примерно полгода делал закладки в Минске и его окрестностях. 

Его задержали во время раскладки очередной партии запрещенного вещества. При себе у курьера оперативники обнаружили два пакетика с марихуаной общей массой 3 г. В последующем в лесном массиве Минского района обнаружено и изъято 28 закладок с особо опасным психотропным веществом мефедроном массой около 150 г.

Известно, что ранее молодой человек в поле зрения милиции не попадал.

Следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. 

Видео ГУВД Мингорисполкома
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