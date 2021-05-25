В столице за минувшие сутки случилось два пожара. Возгорания произошли в частном и многоквартирном домах. В результате происшествий пострадал один человек. Такая информация размещена на сайте МЧС.
В 19:36 спасатели получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в пер. Академика Вышелесского. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что загорелись деревянная отделка дома и имущество внутри. Причины пожара устанавливаются.
Чуть позже, в 21:43, сотрудникам МЧС поступила информация о загорании в квартире жилого дома № 40 на пр. Партизанском. В жилой комнате огнем уничтожены постельные принадлежности. Спасатели вынесли из квартиры хозяина жилища, он был направлен в медицинское учреждение. Причину пожара устанавливают специалисты.
Отмечается, что на оказание технической помощи спасатели выезжали восемь раз.
Фото: pixabay.com
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В Минске за прошедшие сутки случилось два пожара, пострадал один человек
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