В Минске за последний месяц увеличилось количество предлагаемых службой занятости вакансий

Количество вакансий, предлагавшихся службой занятости города Минска в начале мая, по сравнению с началом апреля увеличилось более чем на тысячу. Это следует из статистической информации комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.
– На 1 мая 2021 года нанимателями в столичную службу занятости населения заявлено 17,4 тыс. вакансий, из них 10,6 тыс. – для рабочих (61 процент), – говорится в сообщении на сайте комитета.
Для сравнения: по состоянию на 1 апреля текущего года года служба занятости располагала 16,2 тыс. вакансий от минских нанимателей, из них 9,6 тыс., или 59 процентов, – для рабочих.
В мае в спросе на рабочие кадры преобладают профессии строительного профиля: каменщик, кровельщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, дорожный рабочий, электрогазосварщик; торговли и общественного питания: контролер-кассир, официант, повар, продавец; транспортной сферы: водитель автомобиля, трамвая, троллейбуса, погрузчика; промышленности: слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер и др.
Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фармацевт), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), бухгалтеры, менеджеры, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.
В комитете также проинформировали, что в январе – апреле текущего года в органы по труду, занятости и социальной защите населения города Минска за содействием в трудоустройстве обратились 2633 гражданина, из них 1348 человек зарегистрировано безработными.
– В рамках реализации комплекса мероприятий Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы в активные программы содействия занятости были вовлечены 2197 человек, из них 1124 безработных, – говорится в сообщении. – Всего при содействии государственной службы занятости населения трудоустроено 1603 человека, из них 680 безработных. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 487 человек. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 53 безработным.
Уровень зарегистрированной безработицы в Минске в настоящее время не превышает 0,1 процента от численности экономически активного населения. На 1 мая 2021 года на учете в службе занятости населения состояли 1160 человек, в том числе 843 безработных.
Фото: БЕЛТА
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В Минске за последний месяц увеличилось количество предлагаемых службой занятости вакансий
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