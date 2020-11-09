За прошедшие сутки в Минске два пешехода нарушили ПДД, в результате чего попали под колеса автомобилей и получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Инциденты с участием двух пешеходов произошли в столице вечером в воскресенье, 8 ноября. В обоих случаях пострадавшие нарушили ПДД, в результате чего получили травмы.
Сообщается, что водитель Volkswagen 1980 года рождения сбил пешехода, выбежавшего на переход, когда горел красный свет. Второй инцидент произошел на внешнем кольце МКАД на съезде на ул. Тимирязева. Водитель Opel 1978 года рождения наехал на пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, который к тому же переходил дорогу в неустановленном месте.
– Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Только неукоснительное соблюдение правил всеми участниками дорожного движения позволит снизить количество происшествий на дороге, – отметили в МВД.
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В Минске за минувшие сутки два пешехода нарушили ПДД и попали под колеса авто
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ