В Минске за минувшие сутки два пешехода нарушили ПДД и попали под колеса авто

Инциденты с участием двух пешеходов произошли в столице вечером в воскресенье, 8 ноября. В обоих случаях пострадавшие нарушили ПДД, в результате чего получили травмы.Сообщается, что водитель Volkswagen 1980 года рождения сбил пешехода, выбежавшего на переход, когда горел красный свет. Второй инцидент произошел на внешнем кольце МКАД на съезде на ул. Тимирязева. Водитель Opel 1978 года рождения наехал на пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, который к тому же переходил дорогу в неустановленном месте., – отметили в МВД.