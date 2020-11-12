В Минске ввели обязательный масочный режим. Объясняем, где он действует и кто будет контролировать, носите ли вы средства защиты

Статистика инфицирования коронавирусом бьет рекорды во всем мире – это уже не шокирующая новость, а данность, которую нужно принять. Способы борьбы с распространением инфекции известны, но многие относятся к ним несерьезно: давайте вспомним, часто ли мы встречаем сознательных людей в масках? Сейчас в Минске их однозначно станет больше – вслед за другими регионами в столице сегодня ввели обязательный масочный режим. Как он действует, объяснила главный санитарный врач города Светлана Ермак.
Где нужно носить маску?
Ответ простой: во всех без исключения объектах столицы. Среди них общественный транспорт, метро, такси, торговые центры, поликлиники, магазины, аптеки, почтовые отделения, кафе (кроме момента приема пищи) и многое другое. Важно: правило распространяется не только на работников, но и на посетителей этих заведений.
Кто будет контролировать?
А вот это вопрос любопытный. Специалист подчеркнула, что соблюдение масочного режима должны контролировать руководители всех форм собственности. То есть они обязаны настоятельно рекомендовать своим посетителям приходить в средствах индивидуальной защиты. Более того, если эксперт санслужбы увидит нарушение, в отношении руководителя могут применить административную ответственность. Дальше – полет фантазии собственника: покупателя без маски могут не пустить в магазин, пассажира – в транспорт. А кто-то ничего не будет делать, понадеявшись на ответственность граждан. В любом случае метод борьбы с нарушителями каждый выбирает сам. Кроме того, следить, чтобы все носили маски, будут санитарно-эпидемиологическая служба города и структурные подразделения администрации районов.
Что касается персональной ответственности – она пока не предусмотрена, хотя этот вопрос рассматривается. Да, кому-то может показаться, что ситуация слишком лояльная, но вспомните Закон «О здравоохранении», в котором указано, что ответственность за здоровье ложится на каждого человека. Если вы дорожите собой, то будете носить маску вне зависимости от того, насколько строгое наказание грозит за ее отсутствие.
Хватит ли всем СИЗ?
По информации управления торговли Мингорисполкома, масок достаточно во всей аптечной сети – причем как бытовых, так и медицинских. Мы не знаем, кто находится рядом в транспорте или торговом центре, инфицированный или здоровый. В любом случае все капли аэрозоля, которые исходят от человека, задерживаются на маске. Важно ее правильно носить, обязательно прикрывая нос, а не стягивая до подбородка.
Когда норма перестанет действовать?
Обязательный масочный режим введен до стабилизации эпидситуации. К слову, в дошкольных учреждениях и школах в СИЗ должен находиться персонал, а учащиеся – по желанию. Зато в университетах маски обязаны носить и преподаватели, и студенты.
ГДЕ ЕЩЕ В БЕЛАРУСИ ВВЕДЕН МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
• Лидский р-н (с 5 ноября)
• Могилев (с 5 ноября)
• Чаусский р-н (с 5 ноября)
• Гомельская область (с 9 ноября)
• Бобруйск (с 10 ноября)
• Кричевский р-н (с 10 ноября)
• Кличевский р-н (с 10 ноября)
• Осиповичский р-н (с 10 ноября)
• Полоцкий р-н (с 11 ноября)
• Оршанский р-н (с 11 ноября)
• Новополоцк (с 12 ноября)
• Дрибинский р-н (с 12 ноября)
• Климовичский р-н (с 12 ноября)
• Краснопольский р-н (с 12 ноября)
• Миорский р-н (с 12 ноября)
• Шумилинский р-н (с 12 ноября).
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В Минске ввели обязательный масочный режим. Объясняем, где он действует и кто будет контролировать, носите ли вы средства защиты
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ