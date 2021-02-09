В Минске введен план «Погода»: ГАИ несет службу в усиленном режиме

В ГАИ ГУВД Мингорисполкома пояснили, что Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, дорожная ситуация под контролем. Из-за непогоды утром в разных точках Минска наблюдались заторы: стражи дорог быстро реагировали на это. Скорость движения на заснеженных улицах снизилась до минимума. В таких экстремальных условиях водители не сильно разгонялись, соответственно, было меньше вероятности столкновений.рассказала старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Сподабаева.В связи со сложными погодными и дорожными условиями ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными, выдерживать скоростной режим движения, боковой интервал, не делать резких перестроений, при подъезде к перекрестку или пешеходному переходу плавно нажимать на педаль тормоза. Также владельцев транспортных средств просят не парковать автомобили у края проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.