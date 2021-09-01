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В Минске на пр. Партизанском временно ограничат движение

В столице сегодня временно ограничат движение на Партизанском проспекте. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.  

Фото: БЕЛТА

С 12:30 до 14:30 вблизи дома № 128 по Партизанскому проспекту в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. 

В этот период будет полностью ограничено движение в направлении МКАД. 

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
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