В Минске возобновила работу 4-я женская консультация

Обновленная женская консультация 1-й городской клинической больницы открылась сегодня. Помощь пациенткам теперь станет еще доступнее и эффективнее. В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации Первомайского района Дмитрий Шашок и председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.
Фото носит иллюстративный характер
Сейчас женская консультация выглядит красивой, светлой и современной. Полностью модернизированы кабинеты медперсонала и другие вспомогательные помещения, построен отдельный блок с гардеробом и душевыми. В уютном уголке для посетителей можно почитать прессу и подождать будущих мам. Также обновлен мини-конференц-зал, где проводят занятия с пациентками стационара. Главный врач Дмитрий Шевцов добавляет:
- Ремонт начался еще в июне. Мы не закрывались, просто уплотняли специалистов по этажам. Когда работы начались на 2-м, переместили докторов на 3-й, так же и со следующими помещениями. Поэтому квалифицированно помогали в прежнем режиме.
- Очень уютно, - отметила во время церемонии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок. - Уверена, пациентки тоже приятно удивлены.
В женской консультации все как в поликлинике: своя регистратура, процедурный кабинет, даже детский гинеколог есть. Помимо прочего, здесь также Межрайонный ресурсный центр пренатальной ультразвуковой диагностики, которым руководит кандидат медицинских наук, доцент кафедры ультразвуковой диагностики БелМАПО Алексей Чуканов. Здесь обслуживаются пациентки 19 консультаций. Семь кабинетов с ультразвуковыми сканерами позволяют провести пренатальный скрининг во время 2-3-го семестра. Высокая квалификация врачей, а также самое современное оборудование выявляют сложные пороки развития плода.
- В этом году комитет по здравоохранению Мингорисполкома выделил ультразвуковой сканер экспертного класса. Диагностика стала еще эффективнее, - рассказал Дмитрий Шевцов.
В женской консультации также находится Городской центр экстрагенитальной патологии при беременности, где наблюдаются минчанки с тяжелыми сердечно-сосудистыми и эндокринными недугами. Их обслуживают два акушера-гинеколога, кардиолог, эндокринолог и терапевт.
Результатами ремонта сотрудники довольны. Заведующая отделением Ирина Дегилева не скрывает эмоций:
- За несколько месяцев консультация просто преобразилась. Заменена сантехника, двери, полы. Надеемся, что пациенткам станет еще комфортнее.
В общей сложности отделение обслуживает шесть акушерско-гинекологических участков и рассчитано на 100-120 посещений в день. За год – больше 40 000. В среднем это 5 тысяч визитов на каждого врача.
В учреждении есть новинки. Например, лазерный аппарат белорусского производства «Реколайн». Его используют для борьбы с возрастными изменениями женских половых органов. Аналогичное оборудование также есть в 9-й клинической больнице.
Этот капитальный ремонт – не конец преобразований. Четвертый этаж в скором времени тоже обновится. Здесь планируется реконструкция отделения реанимации и анестезиологии.
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Фото: Виталий ГИЛЬ