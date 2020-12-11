В Минске возобновила работу 4-я женская консультация

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Сейчас женская консультация выглядит красивой, светлой и современной. Полностью модернизированы кабинеты медперсонала и другие вспомогательные помещения, построен отдельный блок с гардеробом и душевыми. В уютном уголке для посетителей можно почитать прессу и подождать будущих мам. Также обновлен мини-конференц-зал, где проводят занятия с пациентками стационара. Главный врач Дмитрий Шевцов добавляет:- отметила во время церемонииВ женской консультации все как в поликлинике: своя регистратура, процедурный кабинет, даже детский гинеколог есть. Помимо прочего, здесь также Межрайонный ресурсный центр пренатальной ультразвуковой диагностики, которым руководит кандидат медицинских наук, доцент кафедры ультразвуковой диагностики БелМАПО Алексей Чуканов. Здесь обслуживаются пациентки 19 консультаций. Семь кабинетов с ультразвуковыми сканерами позволяют провести пренатальный скрининг во время 2-3-го семестра. Высокая квалификация врачей, а также самое современное оборудование выявляют сложные пороки развития плода.- рассказал Дмитрий Шевцов.В женской консультации также находится Городской центр экстрагенитальной патологии при беременности, где наблюдаются минчанки с тяжелыми сердечно-сосудистыми и эндокринными недугами. Их обслуживают два акушера-гинеколога, кардиолог, эндокринолог и терапевт.Результатами ремонта сотрудники довольны. Заведующая отделением Ирина Дегилева не скрывает эмоций:В общей сложности отделение обслуживает шесть акушерско-гинекологических участков и рассчитано на 100-120 посещений в день. За год – больше 40 000. В среднем это 5 тысяч визитов на каждого врача.В учреждении есть новинки. Например, лазерный аппарат белорусского производства «Реколайн». Его используют для борьбы с возрастными изменениями женских половых органов. Аналогичное оборудование также есть в 9-й клинической больнице.Этот капитальный ремонт – не конец преобразований. Четвертый этаж в скором времени тоже обновится. Здесь планируется реконструкция отделения реанимации и анестезиологии.