В Минске возле посольства США перевернулся автомобиль «Сузуки»

Автомобиль «Сузуки» перевернулся в Минске после столкновения с «Рено», сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома в Telegram.

ДТП произошло в посольском квартале недалеко от диппредставительств США и Украины. Согласно предварительным данным, водитель «Сузуки» 1966 года рождения, двигаясь по ул. Старовиленской со стороны ул. Коммунистической в направлении ул. Сторожевской, врезался в остановившийся «Рено». В результате столкновения «японец» опрокинулся на крышу. Водитель «Сузуки» госпитализирован.

По факту аварии ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.