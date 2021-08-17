В Минске возбуждено уголовное дело в отношении Божены Жолудь

- рассказали в УСК.В настоящий момент девушка признана подозреваемой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса. Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий.УСК по городу Минску обращает внимание граждан на преступность подобных действий, которые впоследствии влекут уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет, несмотря на место их совершения, в том числе и за пределами Беларуси.