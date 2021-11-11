В Минске возбуждено уголовное дело о вербовке девушек для занятия проституцией

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Следствием установлено, что подозреваемая с марта 2021 начала оказывать услуги интимного характера за материальное вознаграждение, разместив анкету на одном из сайтов знакомств.Спустя два месяца она предложила пяти подругам, из которых две были несовершеннолетними, направлять к ним клиентов для оказания услуг интимного характера, за что они ей будут передавать 20% от заработка. Девушка уверяла знакомых, что это будут только мужчины, которым она неоднократно уже сама оказывала услуги и которые точно заплатят, гарантировала безопасность.Получив согласие подруг, в мессенджере Telegram она общалась с клиентами, пересылала им откровенные фото девушек и оговаривала условия встреч. Таким способом фигурантка предоставила не менее 15 клиентов пятерым девушкам. Оговоренные 20 процентов от прибыли ей переводили на банковскую карту.Действия 17-летней минчанки квалифицированы по ч. 2 ст. 171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) УК. Она задержана. Сейчас с ее участием проводятся следственные мероприятия.