В Минске водитель такси сбил мотоциклиста

Столкновение автомобиля "Фольксваген" ("Яндекс.Такси") и мотоцикла «Хонда» случилось сегодня днем. По предварительной информации, водитель "Фольксваген", двигаясь по пр. Дзержинского со стороны пер. Извозного, при повороте налево на ул. Хмелевского сбил мотоциклиста, который ехал в прямом встречном направлении. Известно, что оба водителя двигались на зеленый сигнал светофора.В результате инцидента 37-летний мотоциклист был травмирован, его госпитализировали.По факту ДТП проводится проверка.Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо. В связи с началом велосезона водителям автомобилей необходимо проявлять больше внимательности и осторожности при движении.Фото столичной ГАИ