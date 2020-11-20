В Минске водитель сбил подростка, отвез его в больницу, а затем уехал

Подробности рассказалаВ Госавтоинспекции напомнили, что за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, когда это запрещено, предусмотрено наказание – штраф от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления сроком до двух лет. Водителя, который заведомо оставил потерпевшего в опасном для здоровья или жизни состоянии, привлекут к уголовной ответственности.Также в ГАИ проинформировали, что за десять месяцев текущего года в Минске в ДТП пострадали 43 ребенка, трое погибли. 27 травмированных детей – пешеходы.