В Минске водитель сбил подростка, отвез его в больницу, а затем уехал

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на улице Седых в Минске.
Подробности рассказала начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова:
– Вчера около 19:00 водитель автомобиля Skoda 1965 года рождения двигался по улице Седых со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Калиновского. При этом он совершил наезд на 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно движения автомобиля. После аварии водитель отвез мальчика в поликлинику, а затем в больницу, после чего уехал. Сотрудники ГАИ установили местонахождение мужчины – он с признаками алкогольного опьянения обнаружен дома. Мужчина задержан. Проводится проверка.
В Госавтоинспекции напомнили, что за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, когда это запрещено, предусмотрено наказание – штраф от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления сроком до двух лет. Водителя, который заведомо оставил потерпевшего в опасном для здоровья или жизни состоянии, привлекут к уголовной ответственности.
Также в ГАИ проинформировали, что за десять месяцев текущего года в Минске в ДТП пострадали 43 ребенка, трое погибли. 27 травмированных детей – пешеходы.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович