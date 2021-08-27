В Минске во всех районах получены паспорта готовности жилфонда к зиме

Жилищные организации столицы получили паспорта готовности к будущему осенне-зимнему сезону. Об этом во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщает «Минск-Новости».
– В нынешнем году с этой работой справились быстро и слаженно. Первыми документы получили в Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах. Приближается и начало отопительного сезона: нужно заранее подготовить графики работ, спланировать рабочий процесс, обеспечить согласованность действий всех служб, чтобы запуск отопления прошел благополучно и жители города чувствовали заботу о них, – отметил Александр Дорохович.
Фото из архива БЕЛТА