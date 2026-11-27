В Минске вечером в пятницу, 27 ноября, спасатели проведут учения в центре «Авиа Молл». Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, пишет sb.by.
Иллюстративное фото «СБ»
«Сегодня с 22:00 до 00:00 столичные спасатели проведут тактико-специальные учения с привлечением большого количества техники МЧС в торгово-общественном центре «Авиа Молл», — говорится в сообщении.
В МЧС минчан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проведению подобных мероприятий.
Иллюстративное фото «СБ»
«Сегодня с 22:00 до 00:00 столичные спасатели проведут тактико-специальные учения с привлечением большого количества техники МЧС в торгово-общественном центре «Авиа Молл», — говорится в сообщении.
В МЧС минчан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проведению подобных мероприятий.
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