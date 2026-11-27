Иллюстративное фото «СБ» Иллюстративное фото «СБ»

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— говорится в сообщении.В МЧС минчан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проведению подобных мероприятий.