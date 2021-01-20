В Минске вечеринка обернулась вымогательством и уголовным делом

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Компания молодых людей собралась отдохнуть и арендовала жилье. Не обошлось и без спиртного. Веселье сопровождалось съемкой вечеринки, в ходе которой многие попадали в кадр в неприглядном виде. Одна из них, 18-летняя жительница Минска, поругалась со своей приятельницей, которая как раз в тот вечер снимала происходящее на телефон. Девушка решила использовать фотографии минчанки в корыстных целях и под угрозой их распространения потребовала у героини съемки 298 рублей. При этом она аргументировала, что средства необходимо выплатить якобы за испорченные этой приятельницей кроссовки.Девушка отказалась платить названную сумму, после чего те самые снимки были разосланы общим знакомым. Узнав об этом, минчанка обратилась в милицию.Следователи дали правовую оценку действиям 18-летней жительницы Логойского района и возбудили уголовное дело за вымогательство.