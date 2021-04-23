В Минске в Свислочи утонул мужчина. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел 22 апреля на ул. Речной. В 17:17 спасателям поступила информация о тонущем мужчине в реке Свислочь. Спасти его не удалось, сотрудники МЧС достали тело из воды.
– Личность погибшего установлена. Им оказался безработный мужчина 1965 года рождения, – уточнили в пресс-службе управления.
Опубликовано:
972
В Минске в Свислочи утонул мужчина
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter