В Минске в прошлом году зарегистрировали первый брак 22 жениха старше 60 лет

По имеющимся данным, в 2019 году создали семьи 15 208 мужчин, из них первый брак у 10 551 человека. 36,6% от общего числа заключивших брак женились в 25–30 лет.В управлении также рассказали, что в прошлом году в Минске было расторгнуто 7859 браков. Почти в половине случаев мужчины разводились в возрасте 30–39 лет.