За 2019 год в столице 22 мужчины возрастом старше 60 лет впервые связали себя узами брака. Об этом информирует Главное статистическое управление Минска.
По имеющимся данным, в 2019 году создали семьи 15 208 мужчин, из них первый брак у 10 551 человека. 36,6% от общего числа заключивших брак женились в 25–30 лет.
В управлении также рассказали, что в прошлом году в Минске было расторгнуто 7859 браков. Почти в половине случаев мужчины разводились в возрасте 30–39 лет.
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В Минске в прошлом году зарегистрировали первый брак 22 жениха старше 60 лет
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК