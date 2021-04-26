В Минске в парке Дружбы у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» состоялась церемония возложения венков и цветов, приуроченная к 35-й годовщине чернобыльской трагедии. 

26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты для Беларуси время навсегда разделилось на до и после. В результате взрыва на ЧАЭС, который стал в 500 раз более губительным, чем бомбардировка Хиросимы, радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Беларуси, на которой находилось 3678 населенных пунктов.В эти дни по всей Беларуси проходят митинги-реквиемы в память о тех, для кого мирный атом стал роковым и губительным. В столице торжественная церемония традиционно прошла у православного храма-памятника в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», где установлен мемориал «Ахвярам Чарнобыля», а также «Камень мира Хиросимы». Память неподвластна времени и с каждым годом это знаковое место собирает все больше и больше неравнодушных людей. К сожалению, время не щадит тех, кто так или иначе принимал участие в ликвидации последствий аварии., один из тех, кто не на словах, а на деле прошел ад Чернобыля:В этот день память жертв чернобыльской трагедии пришли почтить представители Администрации Президента Республики Беларусь, республиканских органов госуправления, руководители Мингорисполкома, силовых структур, члены общественных организаций и трудовых коллективов. Под звуки торжественной мелодии военного оркестра к памятному знаку нескончаемым потоком шли люди, чтоб возложить цветы и венки.в своей речи отметил:на вопрос "СБ", как белорусам воспринимать эту трагедию – как урок в назидание всем нам или некое испытание, наказание, – патриарх ответил:***Митинги-реквиемы, приуроченные к 35-й годовщине чернобыльской трагедии прошли, не только в столице, но и во многих областных и районных городах, селах. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме в Брагине, где возложил цветы к бюсту пожарного Василия Игнатенко, погибшего при тушении пожара 4-го энергоблока.Удивительные парадоксы времени! Мальчишки и девчонки, родившееся после экологической катастрофы, сегодня уже взрослые. А по внутренним часам человеческой памяти кажется, словно чудовищный взрыв на Чернобыльской АЭС был совсем недавно... Как никакой другой стране, Беларуси досталось огромное количество бед и страданий. Но и наши предки и мы достойно продолжаем жить и трудиться на благо нашей великой Родины. И она платит нам любовью и благодарностью, делая тем самым нас сильнее и лучше. И мы обязаны всегда помнить тех, кто в мирное время отдал за нас свое здоровье и жизни.