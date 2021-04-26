В Минске в парке Дружбы у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» состоялась церемония возложения венков и цветов, приуроченная к 35-й годовщине чернобыльской трагедии.
26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты для Беларуси время навсегда разделилось на до и после. В результате взрыва на ЧАЭС, который стал в 500 раз более губительным, чем бомбардировка Хиросимы, радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Беларуси, на которой находилось 3678 населенных пунктов.
В эти дни по всей Беларуси проходят митинги-реквиемы в память о тех, для кого мирный атом стал роковым и губительным. В столице торжественная церемония традиционно прошла у православного храма-памятника в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», где установлен мемориал «Ахвярам Чарнобыля», а также «Камень мира Хиросимы». Память неподвластна времени и с каждым годом это знаковое место собирает все больше и больше неравнодушных людей. К сожалению, время не щадит тех, кто так или иначе принимал участие в ликвидации последствий аварии. Минчанин Сергей Букрей, один из тех, кто не на словах, а на деле прошел ад Чернобыля: «До этой беды я работал столяром на тракторном заводе. По сей день, кстати, там тружусь. 3 мая 1986 года меня отправили на сборы и оттуда на ликвидацию аварии. В 1986 году находился непосредственно на 4-м блоке ЧАЭС. С крыши которого, с вентиляционной трубы, сбрасывали графит. Высота где-то была больше 100 метров. Мне было всего 27 лет. Дозиметры зашкаливали, конечно. Сегодня я вспоминаю те дни, рад встрече со своими товарищами, с каждым днем их приходит на такие торжества все меньше и меньше. Они уходят. Для тех, кто остался, подвиг не прошел даром, здоровье было основательно подорвано. Нельзя эту катастрофу забывать».
В этот день память жертв чернобыльской трагедии пришли почтить представители Администрации Президента Республики Беларусь, республиканских органов госуправления, руководители Мингорисполкома, силовых структур, члены общественных организаций и трудовых коллективов. Под звуки торжественной мелодии военного оркестра к памятному знаку нескончаемым потоком шли люди, чтоб возложить цветы и венки. Помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков в своей речи отметил: «Мы не должны оставаться равнодушными к этой трагедии, это наша общая боль. В Беларуси благодаря руководству республики, нашему Президенту, принимаются все усилия и меры, чтобы создать комфортные условия чернобыльцам. Низкий поклон всем тем, кто сложил головы. То, что делается сегодня для пострадавших районов – это очень много. Я по своей малой родине сужу. Моя Ветка стала еще краше. Когда приезжаешь, смотришь, душа радуется».
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин на вопрос "СБ", как белорусам воспринимать эту трагедию – как урок в назидание всем нам или некое испытание, наказание, – патриарх ответил: «Как все вместе взятое. Есть попущение Божие, когда какие-то события происходят не оттого, что Бог желает, а оттого, что люди поступают, не учитывая какие-то моменты, в том числе и духовные законы. Главное, чтобы мы сделали правильные выводы из случившегося. Мы еще не до конца осознали, что полезного можно извлечь из этой трагедии. Но однозначно мы получили еще один толчок к возрождению духовной жизни. Там, где шла молитва, там, где люди с верой относились к тому, как можно преодолеть беду, были результаты значимые. Есть много фактов, когда вопреки законам природы, физики, на прихрамовой территории или внутри храма, там, где совершались панихиды, литургии, молебны, уровень радиации был ниже. Были и прочие чудеса. Но все мы должны помнить, что на Бога надо надеяться, но и самим не плошать. Человечеству надо быть ответственным и осторожным, чтобы не допускать подобных техногенных катастроф».
***
Митинги-реквиемы, приуроченные к 35-й годовщине чернобыльской трагедии прошли, не только в столице, но и во многих областных и районных городах, селах. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме в Брагине, где возложил цветы к бюсту пожарного Василия Игнатенко, погибшего при тушении пожара 4-го энергоблока.
Удивительные парадоксы времени! Мальчишки и девчонки, родившееся после экологической катастрофы, сегодня уже взрослые. А по внутренним часам человеческой памяти кажется, словно чудовищный взрыв на Чернобыльской АЭС был совсем недавно... Как никакой другой стране, Беларуси досталось огромное количество бед и страданий. Но и наши предки и мы достойно продолжаем жить и трудиться на благо нашей великой Родины. И она платит нам любовью и благодарностью, делая тем самым нас сильнее и лучше. И мы обязаны всегда помнить тех, кто в мирное время отдал за нас свое здоровье и жизни.
Опубликовано:
863
В Минске в парке Дружбы у памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы» состоялась церемония возложения венков и цветов, приуроченная к 35-й годовщине чернобыльской трагедии
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: