Очистка улиц Минска от снега в среднем в сутки осуществляется с помощью 760 единиц техники. Об этом сообщает БЕЛТА.
– В последние дни наблюдались обильные снегопады, поэтому для наведения порядка в городе было привлечено много техники и уборщиков. Сейчас в среднем в сутки в уборке улиц задействуют 760 единиц техники. Из них 120 привлеченных, среди которых в основном самосвалы для вывоза снега. В уборке пешеходных зон участвуют 780 уборщиков территорий, из которых 700 работают в дневную смену, – сообщил генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский.
По его словам, дорожники в целом неплохо справлялись с обильными снегопадами, которые прошли в Минске, однако фиксировались и нарушения. Среди подобных называются размещение снежных валов в зонах пешеходных переходов и рядом с остановками общественного транспорта, а также несвоевременная уборка этих валов.
– В результате мониторингов "Ремавтодорам" выдано 20 предписаний, пять информационных писем направлено в администрации районов и эксплуатирующие организации, – добавил Денис Глинский.
С начала зимы дорожные службы убрали с улично-дорожной сети 78 тыс. т снега, а для противогололедной обработки улиц использовали 23 тыс. т соли и 25 тыс. т песчано-соляной смеси.
Фото: pixabay.com
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В очистке улиц Минска от снега задействовано 760 единиц техники
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