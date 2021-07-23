Дорожные работы по нанесению разметки в ночь на 24 июля будут осуществляться на более чем десяти участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, в ночь на 24 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пересечение ул. Ленина с ул. Интернациональная; пересечение ул. Городской Вал с ул. Володарского; пересечение ул. Якуба Коласа с ул. Кульман, ул. Дорошевича, ул. Хмельницкого, ул. Некрасова, ул. Калинина, ул. Белинского; пер. Калинина; ул. Натуралистов; ул. Севастопольская; ул. Ландера; пер. Промышленный; участок ул. Инженерная от МКАД до пер. Промышленный; участок ул. Седых от ул. Карбышева до ул. Калиновского; участок ул. Корженевского от ул. Казинца до ул. Ландера; участок пр. Рокоссовсого от ул. Плеханова до ул. Малинина, - уточняется в сообщении.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: pixabay.com
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В Минске в ночь на 24 июля дорожную разметку нанесут более чем на десяти участках
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