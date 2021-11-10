В Минске в начале ноября насчитывалось 24,3 тысячи вакансий

Служба занятости города Минска по состоянию на начало ноября располагала информацией о 24,3 тысячи свободных рабочих мест у столичных нанимателей, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

– На 1 ноября нанимателями в столичную службу занятости населения заявлено 24,3 тысячи вакансий, из них 15,7 тысячи (64,4 процента) – для рабочих, – проинформировали в комитете.

В спросе на рабочие кадры в настоящее время преобладают профессии строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант, повар, продавец), транспортной сферы (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер) и др. Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фельдшер), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.

В январе – октябре текущего года в органы по труду, занятости и социальной защите населения города Минска за содействием в трудоустройстве обратились 8742 гражданина, из них 2859 человек зарегистрированы безработными.

– В рамках реализации комплекса мероприятий Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы в активные программы содействия занятости было вовлечено 8414 человек, из них 2664 – безработные граждане, – отметили в комитете. – При содействии государственной службы занятости населения трудоустроено 6969 человек, из них 1695 безработных. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1252 человека. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 113 безработным.

К началу этого месяца уровень зарегистрированной безработицы не превышал 0,1 процента от численности экономически активного населения. На 1 ноября на учете в службе занятости населения города Минска состояли 879 человек, в том числе 623 безработных.