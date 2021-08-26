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  2. В Минске в День знаний пройдет акция по бесплатному правовому консультированию студентов

В Минске в День знаний пройдет акция по бесплатному правовому консультированию студентов

Акцию проведет Министерство юстиции при поддержке Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Белорусской нотариальной палаты и Белорусского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. 

Фото из архива БЕЛТА

Консультация состоится 1 сентября с 12:00 до 15:00 на базе библиотеки юридического факультета БГУ (Минск, улица Ленинградская, 8, 1-й этаж). 

Отмечается, что юристы проконсультируют студентов высших учебных заведений. Тем, у кого не получается попасть на прием в указанный день и время, могут воспользоваться функцией онлайн-консультирования. Для этого необходимо направить свой вопрос на адрес электронной почты Юридической клиники БГУ klinikabsu@mail.ru.

В ведомстве подчеркнули, что с учетом эпидемиологической обстановки при организации консультирования будет строго контролироваться соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
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