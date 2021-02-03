В Минске в 2020 году реставрация и ремонт велись на более чем 60 объектах историко-культурного наследия

В столице в прошлом году реставрационные и ремонтные работы велись на более чем 60 объектах историко-культурного наследия, сообщает БЕЛТА.
– В Минске в Государственный список историко-культурных ценностей включено 480 объектов. В 2020 году ремонтно-реставрационные работы проходили более чем на 60 объектах, на 34 из них завершены. Общий объем освоенных средств составил более BYN 66 млн, в том числе из республиканского бюджета – BYN 25 млн, местного – BYN 25 млн, средств инвесторов – более BYN 16 млн. Завершены ремонт и реставрация монумента Победы, отреставрированы монументальные мозаики "Город-воин" и "Город-герой" на зданиях в микрорайоне Восток-1, проведена реконструкция здания Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, был благоустроен парк Янки Купалы. Продолжается восстановление зданий и сооружений на территории исторического центра, сейчас ведутся работы в Раковском предместье, – рассказала начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская в пресс-центре БЕЛТА.
В инвестиционной программе Минска на 2021-й предусмотрены средства на реконструкцию и реставрацию объектов историко-культурного наследия города. Так, в историческом центре будут отреставрированы здания на ул. Интернациональной и ул. Раковской, кинотеатр "Победа". Уделят внимание и Дворцу гражданских обрядов и храму Александра Невского. В планах провести первоочередные противоаварийные консервационные работы в Лошицком усадебно-парковом комплексе.
Как рассказала главный специалист отдела культурно-просветительной работы, искусств и учебных заведений управления культуры Гродненского облисполкома Оксана Коханова, в области в Государственный список историко-культурных ценностей включено 697 объектов. В прошлом году работы по реставрации проводились на 31 объекте. Она отметила, что велась реконструкция Старого замка в Гродно и Свято-Успенского Жировичского монастыря, консервация Кревского и Ольшанского замков, укреплен склон Замковой горы Новогрудского замка.
В Беларуси 2018–2020 годы прошли под знаком Года малой родины. Выполнен комплекс мероприятий, в том числе по сохранению и благоустройству историко-культурных ценностей. За три года отреставрировано 379 памятников архитектуры, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей.
Фото: БЕЛТА
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В Минске в 2020 году реставрация и ремонт велись на более чем 60 объектах историко-культурного наследия
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