В Минске увеличат объемы работ по ремонту мостов и путепроводов

Подробности на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказалВ следующем году полностью заменят дорожное покрытие на мостах через реку Свислочь в районе улицы Денисовской, на Орловской, Голодеда и Малинина, а также путепроводе на пересечении МКАД и улицы Гинтовта.Капитально отремонтируют путепроводы на 19-м километре МКАД и на 30-м километре кольцевой по внешнему кольцу. Среди других сооружений, которые предстоит реконструировать в ближайшей перспективе, путепровод через железнодорожные пути в районе станции Минск-Товарный, через улицу Железнодорожную на проспекте Жукова, на улице Московской над Суражской.В городе запланировано наращивание темпов капитального ремонта мостовых сооружений. В предстоящую пятилетку в работе будет 20 мостов и путепроводов, 14 из них планируют отремонтировать до 2025 года.поручил проводить в максимально сжатые сроки все ремонтные работы в городе, сведя к минимуму временные неудобства для жителей столицы. Опыт капремонта путепровода на Орловской показал, что при должной организации с такой работой можно справиться оперативно. Он также потребовал ужесточить требования к разработчикам проектно-сметной документации и не допускать лишних дорогостоящих решений, которые приводят к избыточной стоимости ремонта.На обслуживании у предприятия "Горавтомост" находится 103 мостовых сооружения. В текущем году ремонтные работы выполнены на шести объектах.Сейчас в столице идет завершающий этап создания 1-го городского транспортного кольца: соединение построенной развязки на пересечении с проспектом Дзержинского и строящимся участком от Дзержинского до улицы Толстого.