В Минске увеличат объемы работ по ремонту мостов и путепроводов

В столице будут увеличены объемы работ по ремонту мостов и путепроводов, сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
Подробности на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал генеральный директор предприятия "Горремавтодор" Денис Глинский:
– Проведено техническое обследование всех мостовых сооружений в городе. В результате определены 27 мостов и путепроводов, требующих капремонта или реконструкции. В целях безопасности движения на многих из них установлены ограничительные знаки для большегрузного транспорта.
В следующем году полностью заменят дорожное покрытие на мостах через реку Свислочь в районе улицы Денисовской, на Орловской, Голодеда и Малинина, а также путепроводе на пересечении МКАД и улицы Гинтовта.
Капитально отремонтируют путепроводы на 19-м километре МКАД и на 30-м километре кольцевой по внешнему кольцу. Среди других сооружений, которые предстоит реконструировать в ближайшей перспективе, путепровод через железнодорожные пути в районе станции Минск-Товарный, через улицу Железнодорожную на проспекте Жукова, на улице Московской над Суражской.
В городе запланировано наращивание темпов капитального ремонта мостовых сооружений. В предстоящую пятилетку в работе будет 20 мостов и путепроводов, 14 из них планируют отремонтировать до 2025 года.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил проводить в максимально сжатые сроки все ремонтные работы в городе, сведя к минимуму временные неудобства для жителей столицы. Опыт капремонта путепровода на Орловской показал, что при должной организации с такой работой можно справиться оперативно. Он также потребовал ужесточить требования к разработчикам проектно-сметной документации и не допускать лишних дорогостоящих решений, которые приводят к избыточной стоимости ремонта.
На обслуживании у предприятия "Горавтомост" находится 103 мостовых сооружения. В текущем году ремонтные работы выполнены на шести объектах.
Сейчас в столице идет завершающий этап создания 1-го городского транспортного кольца: соединение построенной развязки на пересечении с проспектом Дзержинского и строящимся участком от Дзержинского до улицы Толстого.
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В Минске увеличат объемы работ по ремонту мостов и путепроводов
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК