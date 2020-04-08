В Минске утвердили план мероприятий по профилактике ОРИ и коронавируса

Минский городской исполнительный комитет решением от 7 апреля № 1069 утвердил план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе спровоцированных коронавирусом нового типа, информирует сайт Мингорисполкома.
Отмечается, что меры, которые содержатся в плане, обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйствования на территории столицы.
Детские сады, школы и другие учреждения образования
Детские дошкольные учреждения работают с предоставлением права родителям принимать решение о непосещении детьми садиков с сохранением за ребенком места и невзиманием платы за посещение. Перемещение сотрудников должно быть ограничено в рамках одной группы.
Работа учреждений общего среднего образования должна быть обеспечена с предоставлением права родителям принимать решение о непосещении школ и гимназий детьми и организацией пребывания детей в рамках одного класса.
Рекомендовано исключить в высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях проведение групповых занятий в аудиториях путем организации перехода на обучение с элементами дистанционного обучения, обучение по индивидуальным графикам и т. д. Принять меры по нахождению студентов по месту обучения без выездов по месту постоянного проживания. Исключить использование спортивных сооружений этих учреждений посторонними лицами.
Библиотеки, общепит, объекты культуры и торговые центры
Функционирование библиотек, музеев, выставочных комплексов и т. д. должно происходить без проведения массовых мероприятий и работы читальных залов.
В объектах общественного питания должно быть обеспечено разобщение посетителей, размещение столов для обслуживания посетителей на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
Технологический перерыв на объектах общественного питания после 15.00 должен составлять не менее 60 минут для проведения текущей дезинфекции помещений и оборудования. Проведение заказных мероприятий в объектах общественного питания не допускается.
В торгово-развлекательных центрах и магазинах не разрешено проводить мероприятия, групповые презентации, дегустации, рекламные акции и др.
Работники объектов, имеющие непосредственный контакт с посетителями, должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания (масками), перчатками, антисептиками для обработки рук.
Размещение посетителей в кинотеатрах, театрах и других объектах культуры должно осуществляться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
Предприятия и организации
Предприятиям и организациям столицы надлежит принять меры по недопущению к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций.
Проведение совещаний, семинаров и заседаний должно происходить с использованием режимов видео- и аудиоконференций, выезды сотрудников в командировки не допускаются.
Руководителям объектов гостиничного бизнеса, торговли, общественного питания, социальных служб, организаций, оказывающих почтовые услуги, а также служб жизнеобеспечения города и других организаций всех форм собственности, оказывающих услуги населению, необходимо организовать ежедневную термометрию сотрудников перед началом работы с фиксацией результатов в журнале и отстранение их от работы в случае повышения температуры.
В организациях всех форм собственности в помещениях с пребыванием работающих требуется обеспечить:
- проведение влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- эффективную работу систем вентиляции и кондиционирования с соблюдением параметров микроклимата в помещениях;
- ограничение численности работающих в смену, разграничение их потоков при двух- (трех-) сменном режиме работы, предусмотрев перерыв не менее 30 минут;
- недопущение посещения посторонними лицами помещений организаций;
- допуск в организации персонала служб, осуществляющих текущий ремонт и/или обслуживание оборудования, осуществлять только при соблюдении масочного режима.
Социальные учреждения и центры соцобслуживания
Не допускается посещение социальных учреждений для пожилых людей (дома-интернаты для престарелых и инвалидов и др.) посторонними лицами, требуется обеспечить контроль состояния здоровья персонала и проживающих, соблюдение масочного режима.
Территориальные центры социального обслуживания населения должны заняться обеспечением первоочередных потребностей пожилых граждан в продуктах питания, лекарственных средствах, оказывать им содействие в оплате коммунальных и иных услуг.
При оказании услуг по обслуживанию пожилых людей на дому работники территориальных центров социального обслуживания населения и волонтеры, сотрудники почты, банков и других учреждений должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), перчатки, антисептик для обработки рук.
Общежития и гостиницы
Не допускается посещение общежитий лицами, не проживающими в них, а также проведение в них культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Заселение лиц в гостиницы и другие места размещения должно осуществляться с максимальным удалением друг от друга (на разных этажах, в разных сторонах коридора) с проведением опроса о состоянии здоровья и ежедневным измерением температуры бесконтактными термометрами.
Жилой фонд
Плановое обслуживание специализированными организациями состояния жилищного фонда, инженерных внутриквартирных сетей, приборов учета и др., посещение квартир специалистами ремонтных организаций должны быть перенесены.
В подъездах жилых домов и объектах временного размещения граждан требуется проводить уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеспечить регулярную дезобработку дверных ручек, поручней на путях движения, выключателей, панелей управления лифтов для пассажиров и выполнение иных профилактических мер.
Общественный транспорт
Производственный контроль за санитарным содержанием общественного транспорта (автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, подвижного состава метрополитена, маршрутных такси, а также автовокзалов и автостанций) будет продолжен. Будут проводиться профилактические и дезинфекционные мероприятия при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и обеспечение наличия условий на автовокзалах и автостанциях для соблюдения работниками и пассажирами правил личной гигиены.
Церкви, костелы и храмы
В церквях, костелах, храмах и монастырях требуется обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание помещений, дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов.
Индустрия красоты
Прием посетителей в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты, салонах перманентного макияжа и других аналогичных объектах должен осуществляться только по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут и при соблюдении персоналом масочного режима.
Индустрия развлечений
Субъектам хозяйствования рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.
Массовые мероприятия
Проведение выставок, презентаций, ярмарок и других массовых мероприятий отменено.