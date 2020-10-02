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  2. В Минске установлены участники радикальных чатов, призывавшие к сопротивлению милиции

В Минске установлены участники радикальных чатов, призывавшие к сопротивлению милиции

На фоне общественных волнений в сети появляются различные чаты:  домов, микрорайонов и так далее. Они позиционируют себя как "мирные" мессенджеры, однако на поверку в них обсуждают стратегию поведения на протестах, в том числе как избежать задержаний и ответственности, призывают к радикализации и насилию в отношении представителей власти, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

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В конце сентября один из таких чатов изобличили столичные сыщики и оперативники ГУБОПиК. Личности большинства участников уже установлены. Многих из них задержали.

В ГУУР МВД рассказали, что переписка в чате свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их авто.

По месту жительства минчан было изъято пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.

Один из задержанных, 32-летний минчанин, являлся активным участником не только виртуального общения в группе, но и уличных протестов. Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также «лидер» перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций. 

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, он признан подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.

Также в отношении еще 16 человек составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они находятся в Центре изоляции правонарушителей.

Видео: МВД
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