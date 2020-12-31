В Минске установлены планово-расчетные цены на ЖКУ на 2021 год

В Минске установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2021 год. Решение Мингорисполкома № 4046 от 18 декабря 2020 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Планово-расчетные цены по техническому обслуживанию жилого дома утверждены в размере Br 0,137 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц; техническому обслуживанию лифта – Br 1,53 за одного человека в месяц; теплоснабжению и горячему водоснабжению – Br 113,5 за 1 Гкал. Планово-расчетные цены по водоснабжению установлены в размере Br 0,9283 за 1 куб.м; водоотведению (канализации) – Br 0,5933 за 1 куб.м; обращению с коммунальными отходами: для домов без функционирующего мусоропровода – Br 7,5074, с функционирующим мусоропроводом – Br 9,038 за 1 куб. м.
Кроме того, установлены планово-расчетные цены на единицу жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, оказываемых организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими ЖКУ (за исключением организаций системы Министерства энергетики), не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства страны. А именно, товариществами собственников – от Br 74,172 до Br 114,9145 за 1 Гкал для различных ТС; иными организациями – от Br 107,1901 до Br 169,0049 за 1 Гкал.
Решения приняты на основании Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров от 18 января 2006 года №54.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
181