В Минске установлены новые тарифы на социальные услуги в домах-интернатах

Новые тарифы на социальные услуги в домах-интернатах определены в столице. Это следует из решения Мингорисполкома от 9 сентября 2021 года № 2693, которое размещено на Национальном правовом интернет-портале.
С 23 сентября установлены новые тарифы на социальные услуги, которые предоставляются государственными учреждениями Минска на платных условиях.
Так, столичные власти определили суточную стоимость для таких видов интернатов: для престарелых и инвалидов (41,67 рубля) и подобного интерната с повышенной комфортностью (47,92 рубля), психоневрологического для престарелых и инвалидов (30,36 рубля) и для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (25,90 рубля).
В прошлый раз решение о повышении стоимости социальных услуг принималось 31 января минувшего года.