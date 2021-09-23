В Минске установлены новые тарифы на социальные услуги в домах-интернатах

С 23 сентября установлены новые тарифы на социальные услуги, которые предоставляются государственными учреждениями Минска на платных условиях.Так, столичные власти определили суточную стоимость для таких видов интернатов: для престарелых и инвалидов (41,67 рубля) и подобного интерната с повышенной комфортностью (47,92 рубля), психоневрологического для престарелых и инвалидов (30,36 рубля) и для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (25,90 рубля).В прошлый раз решение о повышении стоимости социальных услуг принималось 31 января минувшего года.