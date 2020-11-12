В Минске установлены коэффициенты оплаты арендного жилья

Коэффициенты дифференцированы в зависимости от степени благоустройства и места нахождения жилого помещения, исходя из экономико-планировочных зон столицы. Для первой зоны коэффициент равен 1,5, второй – 1,2, третьей – 1, четвертой – 0,8, пятой – 0,5.С картой экономико-планировочных зон, которые установлены в 2016 году, можно ознакомиться на сайте городского центра недвижимости. Они расходятся по мере удаления от центральной части города.Также утрачивают силу решение Минского горисполкома от 22 декабря 2011 года № 3959 "Об установлении коэффициентов, применяемых при определении размера платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования" и решение от 15 марта 2012 года № 779, которым в указанный документ были внесены изменения.