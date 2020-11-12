Коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем, установлены в столице. Соответствующее решение Мингорисполкома № 3489 от 30 октября 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Коэффициенты дифференцированы в зависимости от степени благоустройства и места нахождения жилого помещения, исходя из экономико-планировочных зон столицы. Для первой зоны коэффициент равен 1,5, второй – 1,2, третьей – 1, четвертой – 0,8, пятой – 0,5.
С картой экономико-планировочных зон, которые установлены в 2016 году, можно ознакомиться на сайте городского центра недвижимости. Они расходятся по мере удаления от центральной части города.
Также утрачивают силу решение Минского горисполкома от 22 декабря 2011 года № 3959 "Об установлении коэффициентов, применяемых при определении размера платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования" и решение от 15 марта 2012 года № 779, которым в указанный документ были внесены изменения.
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В Минске установлены коэффициенты оплаты арендного жилья
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ