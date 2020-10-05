В Минске усилят работу с автохламом

Сейчас на территории столицы насчитывается около тысячи таких машин. Главам администраций районов дано поручение в течение месяца принять безотлагательные меры, предусмотренные указом Главы государства по организации сбора, хранения неэксплуатируемых ТС и их последующей утилизации.С апреля на охраняемые стоянки перемещено 195 единиц автохлама, из них 106 не востребованы владельцами, остальные 89 хозяева вернули себе.В Минске разработан программный продукт, позволяющий вести учет неэксплуатируемых транспортных средств. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре к ним присоединятся и остальные районы города.