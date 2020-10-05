Такую задачу во время оперативного совещания поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщается в Telegram-канале Мингорисполкома.
Сейчас на территории столицы насчитывается около тысячи таких машин. Главам администраций районов дано поручение в течение месяца принять безотлагательные меры, предусмотренные указом Главы государства по организации сбора, хранения неэксплуатируемых ТС и их последующей утилизации.
С апреля на охраняемые стоянки перемещено 195 единиц автохлама, из них 106 не востребованы владельцами, остальные 89 хозяева вернули себе.
В Минске разработан программный продукт, позволяющий вести учет неэксплуатируемых транспортных средств. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре к ним присоединятся и остальные районы города.
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В Минске усилят работу с автохламом
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Фото: Алексей МАТЮШ